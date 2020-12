Inhaftierter Bozner stirbt auf unerkärliche Weise

Bozen – Der 43-jährige aus dem Latium stammende und lange in Bozen ansässige Davide Pacifici, welcher nach einer Anzeige seitens seiner Ex-Partnerin wegen Stalking seine Zeit im Gefängnis von Frosinone zubrachte, verstarb kürzlich wenige Stunden nach plötzlich eingetretenen körperlichen Beschwerden, so berichtet Alto Adige online.

Der Vater zweier Kinder hatte jahrelang in einem Supermarkt in Bozen gearbeitet. Als es dann zu einer Trennung von seiner Partnerin kam, zeigte diese den 43-Jährigen wegen Stalkings an, was letztlich zu einer Verhaftung führte. Nach zehn Tagen im Gefängnis seiner Heimat Frosinone, bat Pacifici eines Morgens dringend um ärztliche Hilfe. Er klagte über Atembeschwerden und einem geschwollenen Bein.

Binnen weniger Stunden verschlechterte sich die gesundheitliche Situation des Mannes drastisch, sodass die Verlegung in das Krankenhaus in Frosinone notwendig wurde. Das dortige medizinische Person konnte allerdings den nahenden Tod nicht mehr verhindern.

Der Vater des Verstorbenen reicht nun Klage und die Forderung ein, die medizinischen Unterlagen seines verstorbenen Sohnes einzusehen, um Licht ins Dunkel bringen und das plötzliche Ableben verstehen zu können.