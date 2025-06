Internetbetrug kostet Unternehmer 26.000 Euro

Von: lup

St. Ulrich – 26.000 Euro hat ein ausgeklügelter Internetbetrug einem Unternehmer aus Gröden gekostet. Der Fall konnte nun jedoch von den Ordnungskräften aufgeklärt werden.

Das Opfer des Betrugs erstattete im Mai Anzeige, nachdem der Betrüger mittels Phishing-Techniken und gefälschten E-Mails erfolgreich eine Lieferfirma vortäuschen und den Unternehmer dazu veranlassen konnte, Geld auf sein Konto zu überweisen. Im Zuge gründlicher Ermittlungen und der Analyse von E-Mail-Verkehr sowie Bankdaten gelang es jedoch schließlich, den Betrüger zu identifizieren.

Der bereits polizeibekannte und in Ferrara ansässige Mann, ein 22-Jähriger aus Nigeria, wurde daraufhin wegen schwerem Internetbetrug angezeigt. Der Mann bleibt auf freiem Fuß und das Verfahren läuft bei der Staatsanwaltschaft in Ferrara. Derzeit soll auch zusätzlich überprüft werden, ob der Betrüger ebenfalls in Geldwäsche verwickelt sein soll.