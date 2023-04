Irreguläre Einwanderer in Bozen

Bozen – In den letzten beiden Tagen hat die Quästur von Bozen die Begleitung von zwei ausländischen Staatsbürgern in das Rückführungszentrum in Görz veranlasst. Dabei handelt es sich um zwei Personen, die sich illegal im Staatsgebiet aufgehalten hatten. Eine Person wurde von den diensthabenden Beamten der Staatspolizei in einer Wohnung im Stadtviertel Don Bosco aufgespürt, die in Abwesenheit des rechtmäßigen Eigentümers illegal besetzt war. Der Mann – ein 45-jähriger tunesischer Staatsbürger, mehrfach verurteilt wegen Raubes und Besitz von Betäubungsmitteln – griff die Beamten bei der Kontrolle physisch an. Die andere Person – 35 Jahre alt und ebenfalls tunesischer Staatsangehörigkeit – wurde von den Beamten der Finanzwache in einer Wohnung in der Turin Straße aufgespürt. Auf dem Polizeipräsidium wurde festgestellt, dass er letztes Jahr illegal nach Sizilien eingereist war und bereits wegen Diebstahls und dem Verkauf von Drogen verhaftet worden war.

Gegen beide Personen wurde die Ausweisung aus dem Staatsgebiet angeordnet. Derzeit warten die tunesischen Staatsangehörigen auf den Abschluss des Verwaltungsverfahrens, das ihre Rückführung in ihren Herkunftsstaat zum Ziel hat.

Von: sis