Irrweg am Weißhorn

Von: luk

Bozen – Ein Wanderpaar hat sich am vergangenen Sonntag beim Abstieg vom Weißhorn verirrt und ist in unwegsamem Gelände von der Bergrettung gerettet worden. Die beiden waren vom markierten Weg abgekommen und fanden sich plötzlich in dichtem Wald und steilem Gelände wieder.

Als Maria Pina Maglione und ihr Ehemann Franco Iannece bemerkten, dass sie sich verlaufen hatten, setzten sie einen Notruf über die 112 ab. Die Leitstelle ortete ihren Standort und gab ihnen eine entscheidende Anweisung: Sie sollten sich auf keinen Fall weiterbewegen.

“Man sagte uns, wir sollen unbedingt an Ort und Stelle bleiben”, berichtet die Wanderin der Zeitung Alto Adige. Wenige Minuten später wurden sie mit der Bergrettung Welschnofen verbunden. Die Freiwilligen machten sich umgehend auf den Weg.

Da sich das Paar bereits mehrere Kilometer abseits des Wanderwegs befand, dauerte der Einsatz rund zwei Stunden. Währenddessen hielten die Retter ständig telefonischen Kontakt zu den beiden und informierten sie über ihren Standort. Schließlich erreichten drei Bergretter das erschöpfte, aber unverletzte Paar und begleiteten es sicher ins Tal.

Die Einsatzkräfte lobten die Wanderer ausdrücklich dafür, dass sie die Anweisung befolgt hatten. Viele Vermisste versuchten aus Angst, selbst einen Ausweg zu finden, entfernten sich dadurch jedoch von ihrem georteten Standort und erschwerten die Suche erheblich. Gerade in dicht bewaldetem Gelände mit steilen Hängen und Schluchten sei es am sichersten, auf die Rettungskräfte zu warten.

Die Bergrettung des Alpenvereins, deren Freiwilligenteam das Gebiet rund um Welschnofen, Deutschnofen und das Eggental betreut, hatte in diesem Jahr bereits rund 30 Einsätze. Allein im vergangenen Monat rückten die Retter 15 Mal aus.