Italien: Südtiroler Helfer beschreiben Situation als dramatisch

#EINSATZINFO: 19.05.23 – Südtiroler Hilfszug im Einsatz im Notstandsgebiet in der Emilia-Romagna in Forlì #INFOINTERVENTO: 19.05.23 – Intervento della colonna mobile dell'Alto Adige nelle aree alluvionate in Emilia-Romagna a Forlì

Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Friday, May 19, 2023