Von: mk

Plaus – Am Samstag, den 1 Februar 2025 fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Plaus im Feuerwehrhaus statt. Die Veranstaltung war von wichtigen Wahlen, Anerkennung verdienter Mitglieder und einem geselligen Ausklang geprägt.

Kommandant Höllrigl wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt, was das Vertrauen der Kameraden in seine Führung unterstreicht. „Ich danke allen für die Unterstützung und das Vertrauen, das Sie in mich setzen“, so Höllrigl in seiner Dankesrede. Des Weiteren wurde Alexander Kaserer zum neuen Vizekommandanten gewählt, der nun gemeinsam mit Höllrigl die Geschicke der Feuerwehr leiten wird. Auch ein neuer Ausschuss wurde mit Christoph Pircher, Jakob Traunig und Philipp Alber gewählt, der sich den Herausforderungen der kommenden Jahre stellen wird.

Ein Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen: Manfred Köll, Klaus Zuegg und Rudi Gerstgrasser erhielten Auszeichnungen für ihre langjährigen und engagierten Dienste. Diese Ehrungen würdigen nicht nur ihre wertvollen Beiträge, sondern stehen auch als Anreiz für andere Mitglieder, sich ebenfalls zu engagieren. Zudem wurden Andreas Köll und Julian Gögele für ihre 15-jährige Mitgliedschaft geehrt, deren Loyalität und stetiger Einsatz für die Feuerwehr in der Auszeichnung ihren Ausdruck fanden.

Ein besonderer und emotionaler Moment war die Verabschiedung des scheidenden Vizekommandanten Florian Köll, des Schriftführers Markus Eisendle und des Gerätewartes Rudi Gerstgrasser. Alle wurden mit Dankesurkunden geehrt, die ihre langjährige, herausragende Arbeit und ihren bedeutenden Einfluss auf die Gemeinschaft der Feuerwehr würdigen. „Eure Verdienste sind nicht vergessen und werden immer geschätzt“, bemerkte Höllrigl rührselig.

Im Anschluss an die offizielle Versammlung fand ein gemeinsames Abendessen im Pixnerhaus statt. Zu diesem geselligen Ausklang waren Patinnen, Frauen sowie Partnerinnen und die Festhelfer eingeladen. Das köstliche Menü, zubereitet vom Meringerhof, erfreute sich großer Beliebtheit und sorgte für eine harmonische Stimmung. Bei angeregten Gesprächen und einem gemütlichen Miteinander wurde der Abend zu einem schönen Highlight, das den Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr weiter stärkte.

Insgesamt blickt die Freiwillige Feuerwehr Plaus auf eine gelungene Jahreshauptversammlung zurück und geht mit frischem Elan in das neue Jahr, motiviert, auch weiterhin für die Sicherheit der Gemeinde einzutreten.