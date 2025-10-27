Jamaikas Premier warnt vor Zerstörung durch Hurrikan

Von: APA/AFP

Angesichts des heranrückenden Hurrikans “Melissa” hat Jamaikas Regierungschef Andrew Holness vor weitreichender Zerstörung gewarnt. Der Sturm, der sich aktuell südlich des Inselstaats befindet, werde vermutlich Auswirkungen “auf den westlichen Teil Jamaikas” haben, sagte Holness am Montag CNN. “Ich glaube nicht, dass es in dieser Region irgendeine Infrastruktur gibt, die einem Sturm der Stufe 5 standhalten könnte, sodass es zu erheblichen Verwerfungen kommen könnte.”

Das US-Hurrikanzentrum NHC hatte zuvor vor “katastrophalen Überschwemmungen” in dem Karibikstaat gewarnt und die Bewohner aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. “Melissa” bewegt sich nur sehr langsam vorwärts und könnte daher lange über Land bleiben und deutlich mehr Schäden anrichten als andere Hurrikane. Im Inneren des Sturms wurden den Angaben zufolge Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Stundenkilometer gemessen. Katastrophale Sturzfluten und zahlreiche Erdrutsche seien wahrscheinlich. Am Montag kam es in Jamaika bereits zu heftigen Windstößen und Regenfällen.

An der Südküste des Landes wurden Flutwellen von bis zu vier Metern erwartet, in einigen Küstenabschnitten wurden Zwangsevakuierungen angeordnet. Der Flughafen der Hauptstadt Kingston wurde ebenso wie die Häfen des Inselstaats geschlossen. Der Wirbelsturm sollte Jamaika am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) erreichen.

Zugleich warnte das NHC auch die Menschen in Haiti und der Dominikanischen Republik vor neuen Gefahren. In den beiden Ländern waren durch die Ausläufer von “Melissa” bereits in der vergangenen Woche mehrere Menschen getötet worden. “Melissa” ist bereits der 13. benannte Sturm der vom frühen Juni bis zum späten November anhaltenden Hurrikansaison im Atlantik.