Jetzt kommt der SMS-Betrug

Bozen – Betrüger denken sich immer wieder neue sittlich verwerfliche Ideen aus, um mit wenig Aufwand, viel Geld zu erbeuten. Die Quästur in Bozen warnt nun vor SMS-Betrug. In den vergangenen Tagen sei dies vermehrt festgestellt worden.

Die Übeltäter schicken eine SMS an ihre Opfer, in denen sie einen Notfall eines Familienmitglieds beschreiben. Dieser ist verbunden mit der Aufforderung, Geld an eine fremde Iban-Kontonummer zu überweisen.

Hallo Mamma, ich hatte einen Unfall und bin im Krankenhaus. Ich schreibe dir von dieser Nummer aus, weil mein Telefon kaputt gegangen ist. Ich benötige Geld.

In einer weiteren SMS wird die Kontonummer mitgeteilt, an die das Geld gehen soll.

Meist sind ältere Personen das Ziel der betrügerischen Machenschaften. Sie tappen leichter in die Falle, erklärt die Quästur. Vor einigen Tagen gab es einen solchen Fall. Die Überweisung von Geld an ein ausländisches Konto konnte nach der Anzeige blockiert werden.