Bozen – Die Ilse-Waldthaler-Stiftung hat am gestrigen Samstag den Kurtatscher Jirko Pribyl für Zivilcourage und soziale Verantwortung prämiert. „Der Preis wird Ihnen verliehen als Dank und Anerkennung für Ihre wertvolle Arbeit und innovative Hilfe für ausgegrenzte und vernachlässigte Jugendliche“, sagte Stiftungspräsidentin Cristina Herz.

Pribyl, der selbst eine von Straftaten geprägte Jugend erlebt hatte, begleitet und betreut schwer erziehbare und straffällig gewordene Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, um ihnen den Rückweg in die Gesellschaft und die Entwicklung von Pflichtbewusstsein zu ermöglichen. In seiner Methodik greift Pribyl dabei unter anderem auf die positive Kraft des Sports zurück und lässt die Jugendlichen in seinem Trainingscamp an ihre körperlichen Grenzen gehen.

Das äußerst wertvolle und vorbildliche Engagement Pribyls wurde mit einem Preisgeld von 4000 Euro dotiert.

