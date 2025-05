Jugend der Freiwilligen Feuerwehr setzt ein starkes Zeichen fÃ¼r Nachhaltigkeit

Von: mk

Bozen – Nicht nur Feuer löschen, auch die Natur schützen – so lautete das Motto am 10. Mai füt rund 800 Jugendfeuerwehrmitglieder und über 200 Betreuer. Sie waren in ganz Südtirol unterwegs, um gemeinsam mit dem Landesforstdienst tausende junge Bäume zu pflanzen.

In allen neuen Feuerwehrbezirken setzten die engagierten Jugendlichen der Freiwilligen Feuerwehren ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz.

Gleichzeitig halfen sie mit, Sturm- und Schneeschäden der letzten Jahre auszugleichen. Bei der Aktion anwesend waren auch Landesrat Luis Walcher und der Direktor der Abteilung Forstdienst Günther Unterthiner.

Ein herzliches spricht der Landesfeuerwehrverband an alle aus, die mit angepackt haben: „Ihr seid spitze!“