Jugendliche beim Training bestohlen

Diebe in der Umkleidekabine

Bozen – Smartphones, Schuhe, Brieftaschen und sogar Jacken sind aus der Umkleidekabine bei den Fußballplätzen in der Reschenstraße in Bozen gestohlen worden. Der Vorfall hat sich am Donnerstagabend ereignet, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Die Täter haben beim Training der 16- bis 17-Jährigen zugeschlagen und sind hinein geschlichen. Innerhalb weniger Minuten rafften sie so viel wie möglich zusammen.

Als die Jugendlichen zurück in die Umkleidekabine zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass Kleidungsstücke am Boden lagen und Rucksäcke ausgeleert worden waren.

Die Umkleidekabine war während des Trainings offen. Offenbar sind die Täter nur dort eingedrungen. Sport City-Direktor Massimo Moretti erklärt, weshalb die Tür nicht abgeschlossen war: „Wir haben uns so entschieden, weil jede Umkleidekabine von mehreren Mannschaften genutzt wird.“ Die Sportanlagen seien bis dato immer so geführt worden und bislang sei nie etwas passiert. Ein Aufseher behalte die Situation im Auge.

„Natürlich tut es uns leid und wir werden dafür sorgen, dass so etwas nicht nochmals passiert“, fügt Moretti hinzu. Um solche Situationen zu vermeiden, sammeln viele Mannschaften und ihre Wertsachen ein und nehmen sie in einem Säckchen mit aufs Feld.

Die Familien der Jugendlichen wollen unterdessen Anzeige erstatten.