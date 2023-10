Jugendliche schießen Feuerwerkskörper auf Pkw und Häuser

Bozen – In den Bozner Stadtvierteln und Kaiserau hat eine Bande Jugendlicher für Krawall gesorgt. Es war so richtig die Hölle los – im wahrsten Sinn des Wortes.

Die sogenannte „Babygang“, die bereits seit Monaten für Unmut unter den Anrainern sorgt, soll mehrere Feuerwerkskörper gezündet haben.

Die Mitglieder, die Kapuzen trugen, zielten mit den Geschossen nicht nur gegenseitig aufeinander, sondern auch auf Häusermauern und geparkte Pkw. Videos von der ereignisreichen Nacht wurden in sozialen Netzwerken geteilt, berichtet Alto Adige online.

„Bereits am Nachmittag hat man den Lärm der Knaller gehört“, berichtet der Mieter einer WOBI-Wohnung in der Mozartstraße. Manche der Jugendlichen hätten sich in Innenhöfen von Mehrfamilienhäusern verschanzt. „Alle Hunde in der Zone fingen an zu bellen“, berichtet der Mann.

Auch am Abend hätten die Jugendlichen weiter gemacht.