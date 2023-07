Junge Südtiroler Kletterin stürzt in Indien in den Tod

St. Ulrich – Am Mittwoch hat sich in den Bergen von Ladakh in Indien ein tragischer Unfall ereignet. Die 20-jährige Kletterin Elisabeth Lardschneider aus St. Ulrich in Gröden verlor dabei ihr junges Leben.

Elisabeth Lardschneider war gemeinsam mit sechs weiteren Südtirolern in der Region Ladakh im Nordwesten Indiens unterwegs. Die Gruppe wollte im Zanskartal neue Routen erschließen.

Dabei stürzte die 20-Jährige rund 150 Meter in die Tiefe. Für die junge Grödnerin kam jede Hilfe zu spät. Wie stol.it berichtet, ist Genaueres zum Unfallhergang noch nicht bekannt.

Elisabeth Lardschneider ist in der Kletterszene keine Unbekannte. Sie war Teil des Landeskaders und der italienischen Jugendnationalmannschaft.

Außerdem war sie seit 2022 Anwärterin der Bergrettungsgilde Catores und gehörte der Grupa Alpinisc Gherdëina an.

“Es ist unglaublich traurig. Die Bestürzung im ganzen Dorf ist riesengroß.”, sagt der Bürgermeister von St. Ulrich, Tobia Moroder.