Junger Mann aus Bruneck mit Kokain erwischt

Von: mk

St. Lorenzen – Die Carabinieri von Bruneck, Kiens und Sand in Taufers setzen ihren Kampf gegen Drogen fort. In St. Lorenzen wurden vor wenigen Tagen vier Personen in einem Pkw im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Weil die Carabinieri wussten, dass es sich um Konsumenten von Drogen handelt, fiel die Kontrolle etwas genauer aus.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden die vier Insassen deutlich nervös – und in der Tat: Ein junger Mann aus Bruneck hatte 42 Gramm Kokain bei sich. In der Folge wurden bei der Durchsuchung seiner Wohnung zwei Gramm Haschisch gefunden.

Die Carabinieri überstellten den jungen Mann in den Hausarrest.

Wegen geringer Mengen an Haschisch und Kokain wurde außerdem ein weiterer Insasse des Wagens dem Regierungskommissariat gemeldet.