Kälte und Schnee: Wanderer stürzt bei Eppan ab und wird schwer verletzt

Von: mk

Eppan – In der Nacht auf Montag kam es am „Neuen Weg“ in Eppan zu einem dramatischen Rettungseinsatz. Gegen 20.45 war eine einheimische Person rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt und erlitt schwere Verletzungen.

Freunde des Wanderers setzten den Notruf ab und so machten sich 13 Bergretter der Bergrettung Eppan CNSAS auf den Weg zur Unfallstelle. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich äußerst schwierig, da Kälte und Schnee die Bedingungen am Ort des Geschehens erheblich erschwerten.

Aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse war ein Hubschraubereinsatz nicht möglich. Daher musste die verletzte Person durch das steile und unwegsame Gelände abtransportiert werden.

Erst gegen 1.00 Uhr in der Früh konnten die Bergretter schließlich den Patient an die Rettungskräfte übergeben, womit der Einsatz erfolgreich abgeschlossen wurde. Unterstützt wurden die Bergretter vom Weißen Kreuz Überetsch sowie dem Notarzt des Roten Kreuzes.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Bergrettung appelliert an alle Wanderer und Bergsportler, in der winterlichen Jahreszeit besonders vorsichtig zu sein und sich auf die erschwerten Bedingungen einzustellen.