Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kältepeitsche trifft Südtirol
Minus 18 Grad und es wird noch kälter

Kältepeitsche trifft Südtirol

Sonntag, 04. Januar 2026 | 10:28 Uhr
frost eis kälte winter sym
Pixabay/165106
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Eine anhaltende Kälteperiode bringt Südtirol derzeit eisige Nächte. In Bozen fallen die Temperaturen auf minus fünf bis minus zehn Grad, in der kommenden Nacht werden bis zu minus acht Grad erwartet. In höheren Lagen, etwa im Hochpustertal und im Pfitschtal, sind Tiefstwerte bis unter minus 20 Grad möglich. Der Zivilschutz hat wegen der extremen Kälte die Warnstufe Orange ausgerufen.

Besonders betroffen sind obdachlose Menschen. Nach Angaben von Hilfsorganisationen haben in Bozen 25 Personen um einen Schlafplatz angesucht, weitere Dutzende übernachten im Freien. Bozen Solidale spricht von mehr als 100 Menschen ohne festen Schlafplatz. Derzeit stehen landesweit nur wenige Notbetten zur Verfügung. Landesrätin Rosmarie Pamer hat die Gemeinden aufgefordert, zusätzliche Notunterkünfte zu öffnen, um zumindest allen Wartenden kurzfristig Schutz zu bieten.

Der Zivilschutz warnt zudem vor möglichen Auswirkungen der Kälte auf Verkehr und Infrastruktur. Glätte kann zu Verkehrsbehinderungen führen, außerdem sind Schäden an Wasserleitungen und der Kanalisation nicht auszuschließen. Die Bevölkerung wird angehalten, sich warm zu kleiden, auf gefährdete Personen zu achten und im Bedarfsfall die Hilfsdienste zu verständigen.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin betont, dass es sich nicht um außergewöhnlichen Temperaturen für Südtirol handle. Der starke Kälteeinbruch werde durch anhaltende Nordströmungen verursacht. Weil der Dezember aber eher warm war, werde der Unterschied viel deutlicher gespürt.

Schnee bleibt allerdings weiterhin aus: Der Jänner verläuft bislang sonnig und trocken.

Sonnig, trocken und Wolken

Am Montag überwiegen die Wolken, die Sonne scheint nur zeitweise und erst gegen Abend lockert es von Westen her wieder überall auf. Im Norden frischt gleichzeitig kalter Nordwind auf.

Am Dienstag, dem Dreikönigstag, wird es überwiegend sonnig mir nur ein paar Wolken von Osten her. Teils gibt es kalten Nordwind.

Auch am Mittwoch geht es sonnig und kalt weiter, im Norden bleibt es windig.

Am Donnerstag gibt es zunächst viel Sonnenschein, im Laufe des Tages werden die Wolken von Nordwesten her mehr. Gegen Abend und in der Nacht schneit es am Alpenhauptkamm etwas. Am Freitag geht es wechselnd bis stark bewölkt weiter.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
94
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Ermittler überzeugt: Tischfeuerwerk löste Inferno in der Schweiz aus
Kommentare
43
Ermittler überzeugt: Tischfeuerwerk löste Inferno in der Schweiz aus
Neues Jahr, neue Steuern
Kommentare
32
Neues Jahr, neue Steuern
Italiener rettete Dutzende Jugendliche aus Schweizer Inferno
Kommentare
31
Italiener rettete Dutzende Jugendliche aus Schweizer Inferno
„Nachts mit dem Hubschrauber geflogen, um verbrannte Kinder zu retten“
Kommentare
28
„Nachts mit dem Hubschrauber geflogen, um verbrannte Kinder zu retten“
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 