Kältepeitsche trifft Südtirol

Von: luk

Bozen – Eine anhaltende Kälteperiode bringt Südtirol derzeit eisige Nächte. In Bozen fallen die Temperaturen auf minus fünf bis minus zehn Grad, in der kommenden Nacht werden bis zu minus acht Grad erwartet. In höheren Lagen, etwa im Hochpustertal und im Pfitschtal, sind Tiefstwerte bis unter minus 20 Grad möglich. Der Zivilschutz hat wegen der extremen Kälte die Warnstufe Orange ausgerufen.

Besonders betroffen sind obdachlose Menschen. Nach Angaben von Hilfsorganisationen haben in Bozen 25 Personen um einen Schlafplatz angesucht, weitere Dutzende übernachten im Freien. Bozen Solidale spricht von mehr als 100 Menschen ohne festen Schlafplatz. Derzeit stehen landesweit nur wenige Notbetten zur Verfügung. Landesrätin Rosmarie Pamer hat die Gemeinden aufgefordert, zusätzliche Notunterkünfte zu öffnen, um zumindest allen Wartenden kurzfristig Schutz zu bieten.

Der Zivilschutz warnt zudem vor möglichen Auswirkungen der Kälte auf Verkehr und Infrastruktur. Glätte kann zu Verkehrsbehinderungen führen, außerdem sind Schäden an Wasserleitungen und der Kanalisation nicht auszuschließen. Die Bevölkerung wird angehalten, sich warm zu kleiden, auf gefährdete Personen zu achten und im Bedarfsfall die Hilfsdienste zu verständigen.

Guten Morgen nach einer recht kalten Nacht. Südtirols Kältepol liegt heute Morgen in St. Jakob/Pfitsch mit -18°, in der nächsten Nacht lässt der Wind nach und damit gehen die Temperaturen noch etwas weiter zurück. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 4, 2026

Landesmeteorologe Dieter Peterlin betont, dass es sich nicht um außergewöhnlichen Temperaturen für Südtirol handle. Der starke Kälteeinbruch werde durch anhaltende Nordströmungen verursacht. Weil der Dezember aber eher warm war, werde der Unterschied viel deutlicher gespürt.

Schnee bleibt allerdings weiterhin aus: Der Jänner verläuft bislang sonnig und trocken.

Sonnig, trocken und Wolken

Am Montag überwiegen die Wolken, die Sonne scheint nur zeitweise und erst gegen Abend lockert es von Westen her wieder überall auf. Im Norden frischt gleichzeitig kalter Nordwind auf.

Am Dienstag, dem Dreikönigstag, wird es überwiegend sonnig mir nur ein paar Wolken von Osten her. Teils gibt es kalten Nordwind.

Auch am Mittwoch geht es sonnig und kalt weiter, im Norden bleibt es windig.

Am Donnerstag gibt es zunächst viel Sonnenschein, im Laufe des Tages werden die Wolken von Nordwesten her mehr. Gegen Abend und in der Nacht schneit es am Alpenhauptkamm etwas. Am Freitag geht es wechselnd bis stark bewölkt weiter.