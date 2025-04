Kärntner sperrte Mutter in Keller und drohte mit Messer

Von: apa

Ein 32-jähriger alkoholisierter Feldkirchner soll in der Nacht auf Freitag seine 65-jährige Mutter im gemeinsamen Wohnhaus in Feldkirchen mit dem Umbringen bedroht und anschließend in einen Keller gesperrt haben. Anrückende Polizisten mussten gegen den mit einem Messer Bewaffneten schließlich Pfefferspray einsetzen, um ihn festnehmen zu können, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Mann hatte seine Mutter gegen 1.20 Uhr in den Keller gesperrt. Nach etwa 40 Minuten ließ er die Frau wieder frei, die ins Freie flüchtete und die Polizei verständigte. Der Mann hatte sich in der Zwischenzeit mit einem Küchenmesser bewaffnet, die Polizeibeamten stellten ihn im Haus. Nachdem er mit den Händen in den Jackentaschen auf die Beamten zuging und diese annahmen, dass er das Messer einsetzen werde, wurde er mit Hilfe von Pfefferspray handlungsunfähig gemacht und festgenommen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.