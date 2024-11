Kaltern: Drei Pkw aufeinandergeprallt

Von: ka

Kaltern – In Kaltern kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge prallten an der Kreuzung der Zufahrtsstraße von Christl im Loch mit der Weinstraße drei Pkw aufeinander. Dabei erlitt ein Fahrzeuginsasse leichte Verletzungen.

Die Person wurde von den Rettungskräften des Weißen Kreuzes Überetsch erstversorgt und in das Krankenhaus von Bozen gebracht.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Unter- und Oberplanitzing der Marktgemeinde Kaltern, die Carabinieri sowie die Ortspolizei von Kaltern.