Kaminbrand unterm Latemar

Von: luk

Welschnofen – Die Freiwillige Feuerwehr Karersee wurde am Mittwochvormittag zu einem Kaminbrand im Bereich Karersee/Karerpass alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits fest, dass sich der Brand auf den Kamin beschränkte. Flammen züngelten aus dem Rauchfang

Facebook/Freiwillige Feuerwehr KarerseeDurch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte die Situation schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Mithilfe einer Wärmebildkamera überprüften die Einsatzkräfte den gesamten Kamin auf mögliche Glutnester, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet, und die Mannschaft kehrte wieder in die Feuerwehrhalle zurück.