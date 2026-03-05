Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kaminbrand unterm Latemar
Flammen züngelten aus dem Rauchfang

Kaminbrand unterm Latemar

Donnerstag, 05. März 2026 | 10:38 Uhr
641784995_18070741892550116_367304302754799217_n
Schriftgröße

Von: luk

Welschnofen – Die Freiwillige Feuerwehr Karersee wurde am Mittwochvormittag zu einem Kaminbrand im Bereich Karersee/Karerpass alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits fest, dass sich der Brand auf den Kamin beschränkte. Flammen züngelten aus dem Rauchfang

Facebook/Freiwillige Feuerwehr KarerseeDurch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte die Situation schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Mithilfe einer Wärmebildkamera überprüften die Einsatzkräfte den gesamten Kamin auf mögliche Glutnester, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet, und die Mannschaft kehrte wieder in die Feuerwehrhalle zurück.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Kommentare
57
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Kommentare
52
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Kommentare
45
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
40
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Kommentare
29
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 