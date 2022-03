Kampf gegen Putin: Ukraine wirbt um ausländische Freiwillige

Kiew – Die Ukraine wirbt um ausländische Freiwillige, die dazu bereit sind, das leidgeprüfte Land bei seinem Überlebenskampf zu unterstützen. Laut Angaben des Verteidigungsministeriums erhielten die Streitkräfte der Ukraine bereits einen Tag nach der Ankündigung „mehrere tausend Bewerbungen“, die es dem Land ermöglichen, eine eigene Internationale Legion mit vorerst zwei Bataillonen aufzustellen. Die Regierung der Ukraine richtete eine eigene Webseite ein, die bereitwilligen Legionären als Leitfaden für die Bewerbung dienen soll. Für viele Legionäre wird es bereits ernst. Sie werden an der Front in den Außenbezirken von Kiew eingesetzt.

Die Idee, idealistische Freiwillige anzuwerben, um sie für eine gerechte Sache zu gewinnen, ist nicht neu. Das berühmteste Beispiel sind die Internationalen Brigaden, die während des Spanischen Bürgerkriegs 1936 bis1939 für die rechtmäßig gewählte Republikanische Regierung Madrids gegen Francos Nationalisten und Faschisten kämpften. Damals schlossen sich viele Linke, Idealisten, Anarchisten und Demokraten aus ganz Europa und den USA den Truppen Madrids an. Die Internationalen Brigaden genossen hohes Ansehen und fügten ihren Gegnern teilweise schmerzhafte Niederlagen zu. Allerdings konnten auch sie nicht die Niederlage der „Republikaner“ gegen die „Nationalisten“ des Diktators Franco verhindern, wodurch Spanien unter eine jahrzehntelange brutale Diktatur geriet.

Around 20 thousand volunteers from 52 countries are preparing to defend #Ukraine in its war with Russia. They are enlisting in Ukraine’s international legion. Ukraine's Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba. There are hundreds of Belarusians. pic.twitter.com/8ccv1p9UIj

