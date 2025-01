Karambolage mit acht Autos in Oberösterreich

Viel Blechschaden und vier Verletzte bei Auffahrunfällen in Oberösterreich

Von: apa

Bei einem Mehrfach-Crash auf der B 38 in Oberösterreich im Gemeindegebiet Vorderweißenbach sind am Freitag acht Fahrzeuge verunfallt. Mehrere verkettete Auffahrunfälle führten laut Polizeiaussendung vom Samstagmorgen bei winterlichen Verhältnissen zu den Zusammenstößen. Involviert waren neben mehreren Privatfahrzeugen auch ein Rettungsfahrzeug und ein Lkw. Von den verwickelten zehn Personen wurden vier unbestimmten Grades verletzt, eine musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrschaos begann am Freitag gegen 10.30 Uhr, als ein 47-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Freistadt auf den Wagen eines 75-jährigen Rohrbachers auffuhr, der verkehrsbedingt abgebremst hatte. Das Auto des 75-Jährigen geriet dadurch ins Schleudern und rammte einen entgegenkommenden Lastwagen auf der Gegenfahrbahn. Eine weitere nachkommende Pkw-Fahrerin im Alter von 48-Jahren aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung lenkte ihr Fahrzeug rechts an den bereits verunfallten Fahrzeugen vorbei, wurde aber noch während des Manövers von einem Pkw-Lenker aus Niederösterreich am Heck touchiert.

Rechtzeitig vor der Unfallstelle konnte ein Rettungsauto abbremsen, das in Gegenrichtung hinter dem Lkw hergefahren war. Erneut aber kam es zu einem Auffahrunfall: Eine 61-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Heck des Rettungsfahrzeugs. Laut Polizei-Bilanz waren acht Fahrzeuge am Unfall beteiligt, von den insgesamt zehn Insassen blieben sechs unverletzt. Die Unfallstelle wurde von den Feuerwehren Vorderweißenbach, Schönegg und Amesschlag geräumt.