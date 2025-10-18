Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kastelruth: Mann gibt sich bei Konzert als Polizist aus
53-Jähriger täuscht Polizeidienst vor

Kastelruth: Mann gibt sich bei Konzert als Polizist aus

Samstag, 18. Oktober 2025 | 12:18 Uhr
Ortisei-carabinieri
Carabinieri
Schriftgröße

Von: fra

Kastelruth – Bei einem Konzert in Kastelruth ist ein 53-jähriger, den Behörden bereits bekannter Mann, aufgefallen, weil er sich als Polizist ausgab. Nach einem Streit mit anderen Konzertbesuchern gab der Mann an, angeblich bei der Quästur in Innichen zu arbeiten, und zeigte eine Brieftasche mit einem Metallabzeichen der Staatspolizei sowie einen angeblichen Dienstausweis.

Die vor Ort eingetroffenen Carabinieri von Kastelruth, unterstützt von Kollegen aus Waidbruck, überprüften die Angaben. Schnell stellte sich heraus, dass die angegebene Polizeidienststelle nicht existiert und der Ausweis lediglich die erste Seite eines abgelaufenen Reisepasses war, der zu ihm gehörte und entsprechend gefaltet wurde, um einen offiziellen Eindruck zu erwecken.

Die Behörden beschlagnahmten die Gegenstände – Brieftasche, Ausweis und Abzeichen – und erstatteten Anzeige wegen Amtsanmaßung bei der Staatsanwaltschaft Bozen. Dank des schnellen Eingreifens der Carabinieri konnte die Situation beruhigt werden, und das Konzert verlief ohne weitere Vorfälle.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Kommentare
40
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Kommentare
39
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
38
Bürger sollen die Augen aufsperren
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Kommentare
37
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Kommentare
35
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 