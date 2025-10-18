Kastelruth: Mann gibt sich bei Konzert als Polizist aus

Von: fra

Kastelruth – Bei einem Konzert in Kastelruth ist ein 53-jähriger, den Behörden bereits bekannter Mann, aufgefallen, weil er sich als Polizist ausgab. Nach einem Streit mit anderen Konzertbesuchern gab der Mann an, angeblich bei der Quästur in Innichen zu arbeiten, und zeigte eine Brieftasche mit einem Metallabzeichen der Staatspolizei sowie einen angeblichen Dienstausweis.

Die vor Ort eingetroffenen Carabinieri von Kastelruth, unterstützt von Kollegen aus Waidbruck, überprüften die Angaben. Schnell stellte sich heraus, dass die angegebene Polizeidienststelle nicht existiert und der Ausweis lediglich die erste Seite eines abgelaufenen Reisepasses war, der zu ihm gehörte und entsprechend gefaltet wurde, um einen offiziellen Eindruck zu erwecken.

Die Behörden beschlagnahmten die Gegenstände – Brieftasche, Ausweis und Abzeichen – und erstatteten Anzeige wegen Amtsanmaßung bei der Staatsanwaltschaft Bozen. Dank des schnellen Eingreifens der Carabinieri konnte die Situation beruhigt werden, und das Konzert verlief ohne weitere Vorfälle.