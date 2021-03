Kein Nasenflügeltest heißt Fernunterricht

Bozen – Der Südtiroler Sanitätsbetrieb macht Nägel mit Köpfen: Sollten Eltern die Nasenflügeltests an Schulen ablehnen, wird ihr Kind in den Fernunterricht überstellt. Dies wurde in einem Schreiben an die Eltern klargestellt, berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Betroffen sind Grund- und Mittelschüler. In dem Schreiben werden Eltern aufgefordert, mittels einer Unterschrift ihr Einverständnis für die sogenannten Nasenbohrertests zu geben.

Die Regelung greift allerdings erst nach Ostern ab 7. April. Ob es zu einem weiteren Aufschub kommt, ist derzeit unklar. Mehrere Eltern reagieren wütend. Laut Alto Adige sind Rekurse beim Verwaltungsgericht und beim Land bereits in Vorbereitung.