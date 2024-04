Keine Gnade für Motorradraser in Südtirol

Bozen/Neumarkt – In Südtirol ist der Frühling nicht nur die Zeit der erwachenden Natur, sondern auch die Zeit, in der die kurvenreichen Straßen und majestätischen Pässe wieder zum Leben erwachen. Für Motorradfahrer aus aller Welt sind die legendären Südtiroler Pässe am Fuß der Dolomiten ein wahres Eldorado, das Abenteuerlust und Fahrspaß verspricht.

Doch mit der steigenden Beliebtheit des Motorradtourismus kommt auch die Verantwortung, besonders für die Sicherheit auf den Straßen. Die Carabinieri in Südtirol haben daher beschlossen, im kommenden Frühjahr und Sommer ein wachsames Auge auf den Motorradtourismus zu werfen, um Unfälle zu verhindern und den Fahrern ein sicheres Erlebnis zu ermöglichen.

Bereits seit einigen Wochen sind die Carabinieri im Südtiroler Unterland bereits auf ihren Motorrädern unterwegs, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten und Speedjunkies das Fürchten zu lehren – etwa am Mendelpass.

Die Carabinieri geben Motorradfahrern auch den Ratschlag, ihre Maschinen vor der Saison bei spezialisierten Werkstätten warten zu lassen, Schutzausrüstung zu tragen und beim Fahren Vorsicht walten zu lassen. So sollte etwa das Kurvenschneiden unterlassen werden. Außerdem raten die Ordnungshüter zu modernen Maschinen mit ABS-Systemen. Man sollte nie über dem eigenen Limit unterwegs sein, warnen die Carabinieri.

Die Carabinieri in Südtirol werden die gesamte Saison hinweg regelmäßig Verkehrskontrollen durchführen. Dabei wird auch spezialisiertes Personal eingesetzt, das technische Änderungen an den Motorrädern erkennen kann und mit dem Fahrzeugschein abgleicht. Außerdem werden Geschwindigkeitskontrollen und Alkoholtests abgehalten.

Darüber hinaus behalten die Carabinieri von Neumarkt Gruppen in sozialen Netzwerken im Auge. Dort werden oftmals illegale Straßenrennen verabredet.