Aktuelle Seite: Home > Chronik > Keine heiße Spur nach Juwelier-Einbruch in Innsbruck
Der Schaden in dem Geschäft war beträchtlich

Keine heiße Spur nach Juwelier-Einbruch in Innsbruck

Dienstag, 23. Juni 2026 | 14:05 Uhr
Der Schaden in dem Geschäft war beträchtlich
APA/APA/ZEITUNGSFOTO.AT/TEAM/ZEITUNGSFOTO.AT/TEAM
Schriftgröße

Von: apa

Nach dem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Innsbruck in der Nacht auf Montag tappen die Ermittler offenbar noch großteils im Dunkeln. Es gebe noch keine heiße Spur nach den drei maskierten Tätern, die Auswertung der Ergebnisse der Tatortarbeit dauere an, sagte LKA-Ermittler Philipp Rapold der APA. Das Auto, mit dem die Täter im Retourgang als Rammbock in den Geschäftseingang bzw. die Auslage gefahren waren, sei jedenfalls “mit höchster Wahrscheinlichkeit” gestohlen worden.

Rapold bestätigte dahingehend einen Bericht der “Tiroler Tageszeitung” (Dienstagsausgabe). Bei dem Pkw handelt es sich um einen auffällig lauten, PS-starken, dunklen Sportwagen der Marke Audi RS3, ergaben erste Videoauswertungen. Mit diesem seien die Unbekannten dann von dem Juwelier in der Amraser Straße in Richtung Innenstadt geflüchtet. Der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamtes ging auch davon aus, dass nicht nur das Auto gestohlen worden war, sondern auch die Kennzeichen.

Die Täter waren jedenfalls “stark vermummt” und trugen auch Handschuhe. Der Einbruch wurde binnen weniger Minuten verübt. Vitrinen wurden eingeschlagen und leer geräumt, Schmuck und Wertgegenstände gestohlen. Der Wert der Beute blieb vorerst noch unklar, laut Medienberichten war aber von einem Gesamtschaden inklusive Beute von über 100.000 Euro auszugehen. Der Einbruch hatte sich gegen 3.30 Uhr ereignet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Bin unschuldig”: Wieder Doping-Beben um Alex Schwazer
Kommentare
86
“Bin unschuldig”: Wieder Doping-Beben um Alex Schwazer
Schlechtes Fleisch führt zu Aufruhr im Bozner Gefängnis
Kommentare
74
Schlechtes Fleisch führt zu Aufruhr im Bozner Gefängnis
Bürger zum Wasser sparen aufgerufen
Kommentare
58
Bürger zum Wasser sparen aufgerufen
Südtiroler Gemeinde greift beim Wildcampen und Biwakieren scharf durch
Kommentare
42
Südtiroler Gemeinde greift beim Wildcampen und Biwakieren scharf durch
Sauna und Wellness: Dolomitenhütte soll massiv erweitert werden
Kommentare
35
Sauna und Wellness: Dolomitenhütte soll massiv erweitert werden
Anzeigen
Junge Stimme BARBARA aus Feldthurns begeistert
Junge Stimme BARBARA aus Feldthurns begeistert
Alpen Flair 2026
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 