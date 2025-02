Kerzen im Bozner Dom gestohlen

Von: mk

Bozen – Die Polizei ist am Dienstag in Bozen zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. Im Dom hatten drei Personen vor Augen aller Anwesenden zahllose Kerzen entwendet. Ein Mann, der in der Kirche beten wollte und die Szene beobachtet hatte, hatte darauf die Notrufnummer 112 gewählt.

Vor allem einen der Diebe konnte der Anrufer genau beschreiben. Dabei handelte es sich um einen Mann, der ungefähr 1,80 Meter groß war und eine Wollmütze sowie eine blaue Jacke trug.

Die Polizei, die unmittelbar eintraf, kontrollierte die Umgebung. In der Perathoner-Straße hielten die Beamten schließlich einen Mann auf, der der Beschreibung entsprach. In einer großen Papiertüte trug er zahlreiche Kerzen mit sich. Offensichtlich handelte es sich um das Diebesgut.

Wie sich herausstellte, war deer Mann ein alter Bekannten der Ordnungshüter: Der 32-jährige Bozner verfügt über keine feste Unterkunft und ist bereits wegen zahlreicher Vermögensdelikte vorbestraft.

Der Dekan, der von den Beamten informiert worden war, verzichtete darauf, formal Anzeige zu erstatten. Der 32-Jährige, der die Kerzen selbst dem Dekan zurückgab, wurde stattdessen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gleichzeitig hat Quästor Paolo Sartori für den 32-Jährigen ein Aufenthaltsverbot für das Stadtzentrum erlassen.