Klausen: 59-Jähriger schlägt bei Sturz mit Kopf auf – schwere Verletzungen

Klausen – In Klausen ist in Neidegg am Freitagabend kurz vor 23.00 Uhr ein 59-jähriger Mann zu Sturz gekommen und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Ersten Informationen zufolge ist Mann über eine Böschung auf einen gepflasterten Platz gestürzt.

Neben den schweren Kopfverletzungen trug der 59-Jährige auch tiefe Schnittwunden und starke Blutungen davon.

Das Weiße Kreuz übernahm die Erstversorgung und übergab dem Mann den Notarzt. Anschließend wurde der Verletzte ins Brixner Krankenhaus eingeliefert.