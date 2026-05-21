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Verkehrsunfall im Tunnel bei Klausen - drei Verletzte

Klausen: Crash im Berufsverkehr

Donnerstag, 21. Mai 2026 | 09:02 Uhr
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Freiwillige Feuerwehr Klausen
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Von: luk

Klausen – Am Donnerstagmorgen ist es auf der Brennerstaatsstraße SS12 im Tunnel bei Klausen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Um 7.53 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Klausen und das Weiße Kreuz alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache waren drei Pkw in den Unfall auf Höhe von Kilometer 467 verwickelt. Drei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, regelte den Verkehr und unterstützte die Rettungsmaßnahmen. Während des Einsatzes kam es im betroffenen Straßenabschnitt zu Verkehrsbehinderungen.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der zuständigen Behörden.

Bezirk: Eisacktal

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