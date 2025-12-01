Kleinbus in Percha verliert Bodenhaftung

Von: Ivd

Percha – Heute Nachmittag hat sich auf der Pustertaler Staatsstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Kleinbus von der Fahrbahn abkam und umkippte. Drei Menschen wurden dabei verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

Der Zwischenfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr kurz hinter der Ortschaft Percha in Richtung Bruneck. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug in einer nach rechts führenden Kurve von der Straße ab. Der Kleinbus rutschte in die Böschung, verlor die Kontrolle und kippte um.

Beim Aufprall wurden alle drei Insassen verletzt. Über die genaue Schwere der Verletzungen lagen zunächst keine detaillierten Informationen vor. Die Verletzten wurden vom Weißen Kreuz Bruneck erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Percha rückte aus, um das Fahrzeug zu sichern. Polizei und Carabinieri nahmen den Unfall auf und regelten den Verkehr. Auch der Straßendienst war vor Ort, um die Fahrbahn zu reinigen und wieder freizugeben.

Warum der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ist noch unklar. Möglicherweise spielten Straßenverhältnisse, Geschwindigkeit oder Unaufmerksamkeit eine Rolle. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.