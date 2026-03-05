Klinik-Arzt in Norddeutschland unter Mordverdacht

Von: APA/dpa

Ein Arzt steht im Verdacht, an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im norddeutschen Bundesland Niedersachsen zwei schwer kranke Patienten mit Medikamenten getötet zu haben. Der 49 Jahre alte Beschuldigte befinde sich in Untersuchungshaft, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des vollendeten Mordes in einem Fall und wegen Totschlags beziehungsweise versuchten Mordes in zwei weiteren Fällen ermittelt.

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hatte den Mediziner angezeigt und inzwischen freigestellt. Die Taten sollen im Mai 2019, im Juni 2020 und im März 2025 verübt worden sein. Die Ermittlungen liefen seit vergangenem Jahr, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte.

Einsatz als Notarzt

Im Mai 2019 soll der Beschuldigte als Notarzt eingesetzt gewesen und zu einer älteren Frau in einer Demenz-WG gerufen worden sein. Die Frau soll schwer krank gewesen sein. Statt die Patientin weiterzubehandeln oder sie in ein Krankenhaus einzuweisen, soll er sich entschlossen haben, sie zu töten. “Er soll ihr hohe Dosen Morphin verabreicht haben”, sagte die Staatsanwältin.

Die Patientin starb kurze Zeit später. Da der Todeszeitpunkt inzwischen lange zurückliegt, konnten die Ermittler die genaue Todesursache nicht feststellen – daher wird in diesem Fall wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Todesfälle auf Station der Uniklinik

In den anderen beiden Fällen waren Patienten betroffen, die auf einer Station in der MHH behandelt wurden. Der Arzt steht im Verdacht, die Therapien der schwer kranken Patienten abgebrochen und sie mit Medikamenten getötet zu haben.

Bei dem Fall aus dem Jahr 2025 geht die Staatsanwaltschaft vom Mordmerkmal der Heimtücke aus. Sie begründet das damit, dass der Patient sich bereits in einem künstlichen Koma befunden hatte, als die Therapie von dem beschuldigten Arzt beendet worden sein soll. “Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen”, sagte die Staatsanwältin. Es gilt die Unschuldsvermutung.