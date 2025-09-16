König Charles III. empfängt Trump auf Schloss Windsor

Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump beginnt am Mittwoch offiziell seinen Staatsbesuch in Großbritannien. Der 79-Jährige und seine Frau Melania werden auf Schloss Windsor zunächst von Thronfolger Prinz William und dessen Frau Catherine begrüßt. Nach einer gemeinsamen Kutschenfahrt mit König Charles III. und Königin Camilla ist für den Abend ein Staatsbankett geplant.

Am Donnerstag trifft Trump den britischen Premierminister Keir Starmer auf dessen offiziellen Landsitz Chequers, bevor er am Abend zurück in die USA reist. Der US-Präsident bezeichnet sich selbst als großen Fan der britischen Monarchie. Er war bereits 2019 während seiner ersten Amtszeit zu einem Staatsbesuch nach Großbritannien gereist. Damals wurde er von Königin Elizabeth II., der 2022 verstorbenen Mutter von König Charles III., empfangen. Trump ist der erste US-Präsident überhaupt, dem die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien zuteil wird.