Gardasee: Hund schleppt sich samt Schlagfalle in rettende Hände

Von: luk

Desenzano del Garda – Dramatische Rettung im Raum Desenzano del Garda: Ein Hund ist in den Wäldern bei San Cipriano bei Desenzano am Gardasee in eine verbotene Schlagfalle geraten. Schwer verletzt konnte sich der Vierbeiner samt der schweren FAlle bis vor die Tore des landwirtschaftlichen Betriebs “Officina delle Erbe del Garda” schleppen. Dort wurde das Tier von den Inhabern, der Feuerwehr und einer Veterinärin gerettet.

„Heute kam ein schöner Mischlingshund ohne Mikrochip zu uns, verletzt von einer großen Falle“, so die Verantwortlichen der Officina delle Erbe del Garda in einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien.

Die Betreiber zögerten nicht und alarmierten umgehend die Feuerwehr von Desenzano. Diese rückte gemeinsam mit Veterinärin Gloria Cappa von der lokalen Gesundheitsbehörde aus. Sie konnte dem Tier in Not die ersten Behandlungen zukommen lassen. Der Hund wurde anschließend in das Tierheim von Brescia gebracht.

Glück im Unglück: Laut den Rettern hatte die brutale Falle nur die Spitze einer Pfote erfasst. „Die Falle hätte für das Tier tödlich enden können.“

Die Falle war unweit eines Weges am Waldrand bei San Cipriano, zwischen Lonato und Desenzano, ausgelegt worden. Die Forstbehörde hat eine Untersuchung angekündigt. „Wir hoffen, dass die Verantwortlichen bestraft werden und dass der Hund bald zu seinen Besitzern zurückkehren kann“, erklärten die Retter.