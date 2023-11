Koks in der Mauer: Verdächtiger aus dem Gefängnis entlassen

Bozen – Der 40-jährige Mann aus Eppan, der in der Nacht auf den Sonntag von der Finanzpolizei wegen Drogenbesitzes festgenommen wurde, bestreitet die Vorwürfe. Der Albaner, der in Südtirol seinen Lebensmittelpunkt hat, wurde bekanntermaßen von den Drogenfahndern dabei ertappt, wie er in einer Steinmauer einer Eppaner Obstwiese ein Kokainversteck besuchte. In Hohlräumen hinter den Steinen fanden die Exekutivbeamten rund 700 Gramm Kokain sowie 57.000 Euro Bargeld.

Bei der Haftprüfung im Bozner Gefängnis leugnete er, in den Drogenhandel verstrickt zu sein, berichtet die Zeitung Alto Adige am Donnerstag. Schließlich sei er nicht im Besitz der Drogen angetroffen worden und das Grundstück, auf dem das Koks gefunden wurde, sei nicht in seinem Eigentum.

Untersuchungsrichterin Elsa Vesco hat den Mann aufgrund seiner bisherigen Unbescholtenheit und seiner geregelten Tätigkeit aus dem Gefängnis entlassen und in den Hausarrest überstellt. Vertreten wird der 40-Jährige von den Anwälten Nicola Nettis und Silvia Negri.