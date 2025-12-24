Kommunikationsagentur succus. unterstützt Vereinigung Peter Pan

Von: lup

Bozen – Sie verzichten auf die Geburtstagsgeschenke des Unternehmens und sammeln den Gegenwert für einen wohltätigen Zweck: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunikationsagentur succus. in Bozen spenden heuer an Weihnachten für Peter Pan – die Vereinigung für krebskranke Kinder in Südtirol.

Erstmals vor drei Jahren wurde im succus.-Team die Idee geboren, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihre Geburtstagsgeschenke verzichten wollten, die ihnen vom Unternehmen zugedacht werden. Sie wollten stattdessen ein Zeichen der Solidarität setzen und den Gegenwert der Geschenke wohltätigen Zwecken zuführen: So entstand die Weihnachtsaktion „Spenden statt Geschenke“. Dazu gehört auch, dass das Team selbst entscheidet, wem die Jahresspende zugutekommen soll: Erst werden Vorschläge gesammelt, dann wird abgestimmt.

Im vergangenen Jahr ging die Spende an MOMO, den Förderverein Kinder-Palliativ; im Jahr zuvor durfte sich die Blutspender-Vereinigung Avis über eine Spende freuen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Peter Pan, die Vereinigung für krebskranke Kinder. Der Spendentopf wurde von der succus.-Geschäftsleitung noch aufgerundet, womit nun 1.000 Euro an Peter Pan gehen, um die betroffenen Kinder und ihre Familien zu unterstützen.

Im Austausch mit dem Vereinsvorstand von Peter Pan kam zudem ein Herzenswunsch zutage: Die Kinder wünschten sich ein Schaukelpferd für ihren Aufenthaltsraum im Bozner Krankenhaus. Ein Wunsch, den die Kommunikationsagentur succus. gerne erfüllte. Ein Schaukelpferd aus Holz wurde angekauft, zusammengebaut und soll nun den Kindern viel Freude bereiten.

Um auch andere zum Spenden zu animieren, hat succus. dazu ein Video produziert und eine digitale Kampagne gestartet. Das Schaukelpferd steht dabei als symbolisches Zeichen für Nächstenliebe und Gemeinschaft.

„Mit dieser kleinen Geste wünschen wir dem Team von Peter Pan und vor allem allen Kindern und ihren Familien von Herzen alles Gute und viel Liebe“, sagen Michael Mühlberger und Harald Plieger, Geschäftsführer von succus. im Namen ihres Teams.

Mit der Initiative wollen sie das Bewusstsein für die Wichtigkeit karitativer Initiativen stärken und ein Zeichen setzen, dass auch jeder kleine Beitrag zählt. „Es freut uns ganz besonders, dass diese Idee im Kreis unseres Teams entstanden ist – sie entspricht voll und ganz unserer Philosophie bei succus., mit unserem Tun eine Veränderung zum Guten zu bewirken“, so Mühlberger und Plieger.