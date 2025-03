Kontrollierte Sprengung beim Hotel Eberle

Von: mk

Bozen – Mit einem lauten Knall am Hang oberhalb des ehemaligen Hotels Eberle in Obermagdalena in Bozen ist am heutigen Montag eine kontrollierte Felssprengung durchgeführt worden. Dichte Staubwolken erhoben sich über die Stadt.

Die Sprengung ist Teil der laufenden Sicherungsarbeiten an den Hängen, die nach dem verheerenden Erdrutsch im Januar 2021 notwendig wurden. Auch das Hotel war damals teilweise zerstört worden.

Um die instabile Felswand zu lockern, wurden 125 Kilogramm Dynamit in 100 Bohrlöchern platziert, schreibt die Nachrichtenagntur Ansa. Die Sprengung löste rund 300 Kubikmeter Gestein, das abgetragen werden musste. Dadurch soll die Gefahr weiterer Erdrutsche minimiert werden.

Der Hang weist derzeit ein hohes Risiko auf. Zum Teil wird die Gefahr weiterer Rutschungen auf sehr hoch bis mittel eingestuft.

Während der gesamten Dauer der Arbeiten bleibt die Oswaldpromenade ab dem Aussichtspunkt zwischen dem mittleren Zugang und dem Hotel Eberle gesperrt. Auf der gegenüberliegenden Seite in Richtung Brenner ist die Promenade ab dem Parkplatztor des Hotels gesperrt.