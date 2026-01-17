Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kroate bei Verkehrsunfall in Steiermark ums Leben gekommen
Pkw-Lenker in Obersteiermark bei Unfall getötet

Kroate bei Verkehrsunfall in Steiermark ums Leben gekommen

Samstag, 17. Januar 2026 | 11:20 Uhr
Pkw-Lenker in Obersteiermark bei Unfall getötet
APA/APA/dpa/Monika Skolimowska
Schriftgröße

Von: apa

Ein 34 Jahre alter kroatischer Pkw-Lenker ist am Freitag bei einem Unfall im obersteirischen Bezirk Liezen ums Leben gekommen. Der Mann hatte bei Gegenverkehr überholt, ein Auto touchiert und war dann frontal gegen einen weiteren Wagen geprallt. Drei Personen wurden dabei verletzt, der 34-Jährige hatte lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Er wurde ins UKH Linz gebracht, wo er verstarb. Er dürfte laut Landespolizeidirektion vom Samstag nicht angegurtet gewesen sein.

Der Unfall passierte gegen 17.40 Uhr auf der L715 bei Altenmarkt bei St. Gallen. Der in Oberösterreich wohnhafte Kroate war von Altenmarkt kommend in Richtung Oberlaussa gefahren und wollte einen Pkw überholen. Dabei touchierte er zunächst seitlich einen Wagen, gelenkt von einer 63-Jährigen aus dem Bezirk Murtal, in dem sich zwei weitere Personen befanden. Dann prallte er frontal auf ein weiteres Auto, gelenkt von einem 44-jährigen Kroaten. Die drei Leichtverletzten wurden ins LKH Rottenmann gebracht. Der 34-jährige Kroate musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Er erlag trotz der raschen Einlieferung ins Linzer UKH seinen Verletzungen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
Kommentare
64
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
40 Stunden und nicht mehr
Kommentare
64
40 Stunden und nicht mehr
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Kommentare
46
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Machado überreichte Trump Friedensnobelpreis-Medaille
Kommentare
31
Machado überreichte Trump Friedensnobelpreis-Medaille
Schützenbund kritisiert olympischen Webauftritt für Antholz
16
Schützenbund kritisiert olympischen Webauftritt für Antholz
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 