Kühllaster in den Dolomiten in die Misere geraten

Von: luk

St. Christina – Die Freiwillige Feuerwehr St. Christina im Grödnertal musste am Donnerstag kurz nach der Mittagszeit zu einem nicht alltäglichen Einsatz ausrücken.

Ein Kühl-Lkw mittlerer Größe war auf den zumeist unbefestigten Forstwegen, die hoch zur Seceda unterhalb des Geislermassivs in den Dolomiten führen, in einem äußerst steilen Abschnitt nicht mehr weitergekommen. Der Fahrer war mit dem Schwerfahrzeug zudem noch vom schmalen Weg abgekommen und in den aufgeweichten Almwiesen-Boden geraten.

Die Wehrleute mussten den Lkw sichern und mit dem Rüstfahrzeug und der Seilwinde aus seiner misslichen Lage bergen.

Die Seceda oberhalb von St. Ulrich in Gröden ist im Winter für ihre herrliche Skipiste bekannt. Im Sommer ist die Seceda ein beliebtes Wanderziel.