Aktuelle Seite: Home > Chronik > Künftig Alkoholverbotszone in Tiroler Wintersportort Sölden
Sölden versucht die Alkohol-Auswüchse von Aprés-Ski einzudämmen

Künftig Alkoholverbotszone in Tiroler Wintersportort Sölden

Donnerstag, 13. November 2025 | 14:05 Uhr
Sölden versucht die Alkohol-Auswüchse von Aprés-Ski einzudämmen
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Der Wintersportort Sölden im Tiroler Ötztal schiebt dem Alkoholkonsum im Freien teilweise einen Riegel vor: Ab 1. Dezember wird zwischen Giggijoch- und Gaislachkogelbahn sowie dem angrenzenden Bereich mit Wohn- und Pflegeheim eine Alkoholverbotszone eingeführt. Bei Verstößen drohen saftige Strafen, bis zu 2.000 Euro dürfen eingehoben werden, berichtete zuerst die “Kronen Zeitung” am Donnerstag. Als Gründe für die Maßnahme wurden Lärmbelästigung und Verunreinigungen genannt.

Laut der bereits im Herbst beschlossenen Verordnung darf in der Zone Alkohol weder konsumiert noch in offenen Flaschen oder Bechern mitgeführt werden. Sicherheitsorgane sollen die Einhaltung des Verbots kontrollieren. In Lokalen, Gastgärten und bei Veranstaltungen sei Alkohol jedoch erlaubt, hieß es.

Dorfchef: “Aprés-Ski gehört zu Sölden”

Der Söldener Bürgermeister, Ernst Schöpf (ÖVP), will mit der Maßnahme das Aprés-Ski jedoch nicht abdrehen. “Grundsätzlich gehört Aprés-Ski auch zu Sölden, das ist keine Frage und das will auch niemand infrage stellen. Was allerdings immer wieder stört, ist, wenn vor den Lokalen die Biergläser zu Scherben gehen”, sagte er dem ORF Tirol. Es soll auch verhindert werden, dass Partygäste mit Gläsern in der Hand durchs Ortszentrum schlendern.

Sölden ist indes nicht die erste Tiroler Gemeinde, die mit einem Alkoholverbot versucht, diverse Party-Auswüchsen in den Griff zu bekommen. Auch in Ischgl, St. Anton oder in Fiss gibt es ähnliche Regeln.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Stimmen aus SVP immer lauter: “Es braucht höhere Löhne”
Kommentare
46
Stimmen aus SVP immer lauter: “Es braucht höhere Löhne”
Italien senkt die Einkommensteuer
Kommentare
43
Italien senkt die Einkommensteuer
Girlan: Laternenumzug trotz Lehrerprotests – VIDEO
Kommentare
32
Girlan: Laternenumzug trotz Lehrerprotests – VIDEO
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Kommentare
31
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Riesige Autobahnbrücke in China stürzt ein – VIDEO
Kommentare
27
Riesige Autobahnbrücke in China stürzt ein – VIDEO
Anzeigen
Mobil im Wandel
Mobil im Wandel
Wenn das Smartphone zur Wirtschaftsmacht wird
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 