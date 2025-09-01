Kuhattacke auf Wanderer in Steiermark – Mann gestorben

Von: apa

Ein älteres Ehepaar aus Wien mit Hund ist am Sonntagnachmittag beim Wandern im obersteirischen Ramsau am Dachstein von einer Kuhherde attackiert und schwer verletzt worden. Der Mann (85) starb wenig später im Spital. Nun wird laut Landespolizeidirektion ermittelt, ob seine Verletzungen ursächlich für seinen Tod waren. Eine Obduktion wurde angeordnet. Die 82-jährige Ehefrau des Mannes wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Salzburg geflogen. Ihr Zustand ist stabil.

Das Ehepaar aus Wien war gegen 17.45 Uhr mit seinem Hund auf einem Forstweg von der Türlwandhütte in Richtung Austriahütte unterwegs. Dabei begegneten der 85-Jährige und seine Frau (82) kurz vor der Austriahütte einer Kuhherde. Diese bestand unter anderem aus drei Kälbern sowie Mutterkühen. Die Murbodner Rinder dürften Zeugenangaben zufolge durch den Hund des Ehepaares aufgeschreckt worden sein. In der Folge wurden die Pensionisten von der Herde attackiert und niedergetrampelt. Zufällig anwesende Wanderer sowie die Hüttenbetreiber leisteten den beiden Schwerverletzten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Verletzte in Salzburger Krankenhäuser geflogen

Der 85-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Salzburg geflogen. Dabei ist er seinen schweren Verletzungen noch auf dem Weg zu einer Notoperation erlegen. Die 82-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber C17 ins UKH Salzburg gebracht. Sie befand sich nicht in Lebensgefahr. Beim Hund dürfte es sich um einen Mischlingshund handeln. Das Tier lief während der Kuhattacke in Richtung Türlwandhütte davon und dürfte lediglich leichte Verletzungen haben. Der Hund wurde mittlerweile an Angehörige des Pensionistenpaares übergeben.

Die Staatsanwaltschaft Leoben hat eine Obduktion des 85-Jährigen angeordnet. Diese soll klären, ob die bei der Kuhattacke erlittenen Verletzungen ursächlich für den Tod des laut Polizei bergerfahrenen Mannes waren. Zu den genauen Umständen wird laut Polizei ermittelt.