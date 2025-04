Kuriose Unfallfahrt in Brixen

Von: luk

Brixen – Es gibt Tage, da läuft einfach alles schief – und manchmal endet das in einem Unfall mit einer Porsche 911 mitten im Stadtzentrum. Am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr sorgte ein älterer Herr aus Neustift für ordentlich Aufsehen in der Altenmarktgasse in Brixen, als er mit seinem Sportwagen auf der Suche nach einem Parkplatz offenbar ein bisschen zu viel Gas gab.

Der Mann war laut ersten Informationen der Stadtpolizei in der verkehrsberuhigten Zone vor dem Bar Almatosa unterwegs, als er durch die Kollision mit einem Blumenkübel eine verheerende Kettenreaktion auslöste. Der kleine Rempler scheint den Fahrer derart erschreckt zu haben, dass er anstelle der Bremse beherzt aufs Gaspedal trat. Die Porsche machte daraufhin einen sportlichen Satz nach vorne – direkt in drei parkende Autos und ein Verkehrsschild.

Das Ergebnis: jede Menge Blechschaden, ein leicht lädiertes Schild und eine Anekdote, die in Brixen wohl noch eine Weile die Runde machen wird. Glücklicherweise wurde niemand verletzt – weder der Fahrer noch Passanten.

Die Freiwillige Feuerwehr von Brixen sowie ein Team der Weißen Kreuz Rettung waren schnell vor Ort, brauchten aber glücklicherweise keine Erste Hilfe zu leisten, berichtet die Zeitung Alto Adige. Die Stadtpolizei untersucht nun den genauen Hergang des kuriosen Unfalls.