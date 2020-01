Kurtatsch: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Kurtatsch/Neumarkt – In der vergangenen Nacht haben die Carabinieri von Neumarkt in Kurtatsch bei einer Arztpraxis zwei Einbrecher in flagranti verhaftet.

Die Exekutivbeamten sind durch einen Anruf eines Bürgers auf zwei verdächtige Personen in Kurtatsch hingewiesen worden. Innerhalb weniger Minuten waren sie vor Ort und stellten an der Tür zur Arztpraxis Einbruchsspuren fest. In den Räumlichkeiten trafen sie dann zwei Männer an, die gerade dabei waren, nach Wertgegenständen zu suchen.

Die schon polizeibekannten Personen im Alter von 25 und 23 Jahren wurden festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt. Die bereits eingesammelte Beute wurde sichergestellt.