Kurz vor der Pension: Carabiniere rettet Mann das Leben

Von: luk

Innichen – Ein beeindruckender Akt von Mut und Hingabe ereignete sich wenige Tage vor dem Ruhestand eines langjährigen Carabiniere. Der Hauptfeldwebel Innocente Puntel, der über Jahrzehnte der Gemeinschaft diente, zeigte, was es bedeutet, die Werte seiner Institution bis zuletzt zu leben.

Am 6. August des vergangenen Jahres, nur wenige Tage vor seinem Ruhestand am 13. August, war Puntel in Sexten im Dienst, als er zu einem Verkehrsunfall gerufen wurde. Doch am Unfallort wartete eine weitaus kritischere Situation: Ein Mann erlitt infolge des Unfalls einen Herzinfarkt und verlor das Bewusstsein. Der erfahrene Exekutivbeamte reagierte besonnen und professionell. Dank seiner schnellen Reaktion und der eingeleiteten Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) konnte der Mann stabilisiert werden, bevor der Rettungsdienst eintraf.

„Essenz unseres Berufs“

Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie von Innichen, Major Simone Carlini, würdigte Puntels Einsatz mit bewegenden Worten: „Dieser Akt verkörpert die Essenz unseres Berufs und den Geist des Dienstes, der jeden Carabiniere auszeichnen sollte. Selbst in den letzten Tagen seiner Karriere hat der Hauptfeldwebel unerschütterlich die Prinzipien und Werte unserer Institution vertreten und uns allen ein inspirierendes Beispiel gegeben.“

Ein Leben im Dienst der Gemeinschaft

Puntel, der zuletzt bei der Carabinieri-Station in Winnebach tätig war, hatte sich im Laufe seiner Karriere auf Erste-Hilfe-Maßnahmen spezialisiert. Er sammelte wertvolle Erfahrung als Carabiniere auf Skiern bei den Winterdiensten im Skigebiet Helm – Drei Zinnen. Diese Expertise ermöglichte es ihm, in kritischen Situationen kompetent und entschlossen zu handeln.

Auszeichnung für außerordentlichen Einsatz

Als Anerkennung für seinen lebensrettenden Einsatz verlieh General Stefano Paolucci, Kommandant der Carabinieri-Legion Trentino-Südtirol, dem Hauptfeldwebel eine Belobigung („Encomio Semplice“). Die Auszeichnung wurde ihm kürzlich vom Kommandanten der Kompanie persönlich überreicht.