Kurzzeitige Schließung der Schalter- und Verwaltungsdienste für die Abgabe biologischer Proben

Bozen – Am Mittwoch, 13. September 2023 ab 14.00 Uhr müssen dringend notwendige Wartungsarbeiten am Server für die Programme der Analyseannahme durchgeführt werden. Deshalb muss das System heruntergefahren werden.

Für Bürgerinnen und Bürger bedeutet das, dass biologische Proben (Stuhl, Abstriche, Spermienkulturen und anderes) an diesem Tag ab 14.00 Uhr nicht mehr angenommen werden können.

Betroffen sind die Schalter- und Verwaltungsdienste des betrieblichen Labors für Mikrobiologie und Virologie in der Amba-Alagi-Straße 5 in Bozen, die Blutabnahmestellen in den Sprengeln des Gesundheitsbezirkes Bozen sowie das Zentrallabor für klinische Pathologie im Landeskrankenhaus Bozen. Am darauffolgenden Tag (14.09.) wird der Dienst wieder regulär aufgenommen.