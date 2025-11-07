Labor für Mikrobiologie und Virologie: Direktorin Pagani bestätigt

Von: mk

Bozen – Dr.in Elisabetta Pagani hat das Auswahlverfahren für die Ernennung zur Direktorin des betrieblichen Labors für Mikrobiologie und Virologie erfolgreich durchlaufen.

Am 4. November 2025 hat Generaldirektor Dr. Christian Kofler den diesbezüglichen Beschluss gefasst und die neuerliche Ernennung vorgenommen.

Die in Bozen geborene Dr.in Elisabetta Pagani hat in Mailand Biologie studiert. 2001 erfolgte die Spezialisierung in Mikrobiologie und Virologie, es folgten mehrere Management-Ausbildungen. Seit 2002 ist Dr.in Pagani im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig, seit 2009 als geschäftsführende Direktorin des betrieblichen Labors für Mikrobiologie und Virologie; seit 2020 leitet sie dieses als Direktorin. Nunmehr wurde sie im Zuge des erneut notwendigen Auswahlverfahrens in dieser Funktion wiederernannt.

Dr.in Pagani ist Mitglied in verschiedenen Fachgesellschaften und hat diverse Fachbeiträge zum Thema Infektionen veröffentlicht.

Generaldirektor Dr. Christian Kofler gratuliert Dr.in Elisabetta Pagani zu ihrer erneuten Ernennung: “Ohne die Diagnostik im betrieblichen Labor für Mikrobiologie und Virologie wäre eine moderne und angemessene Behandlung heute nicht möglich. Ich bin deshalb sehr froh darüber, dass mit Direktorin Dr.in Pagani weiterhin eine kompetente und erfahrene Expertin an der Spitze dieses Dienstes steht und wünsche ihr weiterhin alles Gute bei der betriebsweiten Führung des Dienstes!”

Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann wünscht Dr.in Pagani ebenfalls viel Erfolg: “Zusammen mit ihrem Team leistet Primaria Dr.in Pagani hervorragende und für den Südtiroler Sanitätsbetrieb strategisch sehr wichtige Arbeit im Bereich der Vorsorge und Monitoring krankenhausrelevanter Infektionen. Besonders hervorzuheben ist hierbei das wichtige Thema der Antibiotikaresistenzen. Ich bin überzeugt, dass die Leitung des betrieblichen Labors für Mikrobiologie und Virologie bei ihr auch weiterhin in guten Händen ist.”