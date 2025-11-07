Aktuelle Seite: Home > Chronik > Labor für Mikrobiologie und Virologie: Direktorin Pagani bestätigt
Auswahlverfahren

Labor für Mikrobiologie und Virologie: Direktorin Pagani bestätigt

Freitag, 07. November 2025 | 11:39 Uhr
Dr.in Elisabetta Pagani
privat
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Dr.in Elisabetta Pagani hat das Auswahlverfahren für die Ernennung zur Direktorin des betrieblichen Labors für Mikrobiologie und Virologie erfolgreich durchlaufen.
Am 4. November 2025 hat Generaldirektor Dr. Christian Kofler den diesbezüglichen Beschluss gefasst und die neuerliche Ernennung vorgenommen.

Die in Bozen geborene Dr.in Elisabetta Pagani hat in Mailand Biologie studiert. 2001 erfolgte die Spezialisierung in Mikrobiologie und Virologie, es folgten mehrere Management-Ausbildungen. Seit 2002 ist Dr.in Pagani im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig, seit 2009 als geschäftsführende Direktorin des betrieblichen Labors für Mikrobiologie und Virologie; seit 2020 leitet sie dieses als Direktorin. Nunmehr wurde sie im Zuge des erneut notwendigen Auswahlverfahrens in dieser Funktion wiederernannt.

Dr.in Pagani ist Mitglied in verschiedenen Fachgesellschaften und hat diverse Fachbeiträge zum Thema Infektionen veröffentlicht.

Generaldirektor Dr. Christian Kofler gratuliert Dr.in Elisabetta Pagani zu ihrer erneuten Ernennung: “Ohne die Diagnostik im betrieblichen Labor für Mikrobiologie und Virologie wäre eine moderne und angemessene Behandlung heute nicht möglich. Ich bin deshalb sehr froh darüber, dass mit Direktorin Dr.in Pagani weiterhin eine kompetente und erfahrene Expertin an der Spitze dieses Dienstes steht und wünsche ihr weiterhin alles Gute bei der betriebsweiten Führung des Dienstes!”

Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann wünscht Dr.in Pagani ebenfalls viel Erfolg: “Zusammen mit ihrem Team leistet Primaria Dr.in Pagani hervorragende und für den Südtiroler Sanitätsbetrieb strategisch sehr wichtige Arbeit im Bereich der Vorsorge und Monitoring krankenhausrelevanter Infektionen. Besonders hervorzuheben ist hierbei das wichtige Thema der Antibiotikaresistenzen. Ich bin überzeugt, dass die Leitung des betrieblichen Labors für Mikrobiologie und Virologie bei ihr auch weiterhin in guten Händen ist.”

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Kommentare
103
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
39
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
39
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Kommentare
26
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Kommentare
25
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Anzeigen
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 