Ladendieb rastet bei Kontrolle aus

Von: mk

Bozen – Am Freitagabend ist die Einsatzzentrale der Polizei in Bozen über die Notrufnummer 112 kontaktiert und über einen laufenden Ladendiebstahl in der Interspar-Filiale in der Buozzi-Straße informiert worden.

Die Beamten brachen sofort auf. Auf dem Weg zum Supermarkt bemerkten die Polizisten in der Nähe des Supermarkts einen Mann, der ohne Rücksicht auf den Verkehr über die Straße rannte, während auf der anderen Seite ein für die Sicherheit zuständiger Mitarbeiter des Geschäfts versuchte, einen zweiten Mann festzuhalten.

Die Polizisten konnten den flüchtigen Mann einholen und festnehmen. Der Mitarbeiter erklärte den Beamten, dass die beiden Männer, die später als der 25-jährige Algerier M.L. und der 29-jährige Marokkaner H.E.M. identifiziert wurden, versucht hatten, die Kasse mit einem Rucksack voller gestohlener Waren zu passieren. Die zwei NIcht-EU-Bürger haben keinen festen Wohnsitz, verfügen aber über eine gültige Aufenthaltsgenehmigung. Gleichzeitig sind sie mehrfach vorbestraft.

Als der Mitarbeiter sie aufgefordert hatte, ihre Rucksäcke zu öffnen, hatte M.L. ihm einem heftigen Faustschlag ins Gesicht Faustschlag ins Gesicht und ihn an der Oberlippe verletzt, bevor er floh.

Die Männer wurden zur weiteren Untersuchung zur Quästur gebracht. Es stellte sich heraus, dass gegen H.E.M. ein polizeiliches Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen vorlag. Beide wurden wegen versuchten schweren Diebstahls und Körperverletzung angezeigt. H.E.M. kassierte eine zusätzliche Anzeige, weil er gegen das Aufenthaltsverbot verstoßen hatte.

Angesichts des Vorfalls und der Vorstrafen ordnete Quästor Paolo Sartori die Aufhebung der Aufenthaltsgenehmigungen an. Falls die Männer italienisches Staatsgebiet nicht innerhalb von 14 Tagen verlassen, werden sie als illegale Einwanderer eingestuft. Damit können Vorschriften angewandt werden, die ihre Abschiebung zulassen.

„Immer häufiger reagieren vorbestrafte Ladendiebe in Geschäften mit unverhältnismäßiger Gewalt, wodurch die Sicherheit der Mitarbeiter, Sicherheitskräfte und Polizeibeamten gefährdet wird“, betont Sartori. „Dies kann nicht toleriert werden, weshalb solche Vorfälle mit größter Strenge nach den gesetzlichen Bestimmungen behandelt werden.“