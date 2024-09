Ladendieb schlägt auf Polizei ein

Von: mk

Bozen – In der Battisti-Straße in Bozen ist die Polizei am Mittwochnachmittag wegen eines Ladendiebstahls in der Despar-Filiale eingeschritten. Auch in diesem Fall reagierte der Übeltäter äußerst aggressiv.

Die Polizei stellte den mutmaßlichen Dieb anhand einer genauen Beschreibung auf dem Siegesplatz. Bei seiner Festnahme setzte er sich heftig zur Wehr: Er schlug mit der Faust auf die Polizisten ein und trat mit dem Fuß nach ihnen. Außerdem bedrohte er sie mit dem Tod.

Augenzeugen zufolge hatte der 29-jährige Marokkaner M. E. H. im Supermarkt mehrere Bierdosen und andere Waren in seinem Rucksack verschwinden lassen. Anschließend ging er an der Kasse vorbei, ohne zu bezahlen. Als ihn der Leiter des Supermarkts aufhielt, händigte der Mann nur einen Teil des Diebesguts aus. Darauf wählte der Leiter die Notrufnummer 112, um die Polizei zu kontaktieren.

Der 29-Jährige reagierte seinerseits mit Drohungen und ergriff dann die Flucht. Wie sich auf der Quästur herausstellte, verfügt M. E. H. über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung und ist bereits mehrfach vorbestraft – unter anderem wegen Vermögensdelikte. Der Mann wurde unter Arrest gestellt und muss sich nun in einem Eilverfahren vor Gericht verantworten.

Quästor Paolo Sartori hat unterdessen ein Dekret zur Abschiebung des Mannes unterzeichnet. Wie er erklärt, haben sich in letzter Zeit in Bozen Angriffe auf Polizisten bei einem Einsatz gehäuft. Dies sei inakzeptabel. “Wer immer wieder gegen unsere Gesetze verstößt und sogar gewalttätig wird, wird ausgewiesen”, betont Sartori.