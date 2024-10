Ladendieb versteckt sich auf der Toilette und gesteht darauf

Zwei Polizeiensätze in Bozen

Von: mk

Bozen – Die Polizei ist am Montagnachmittag in Bozen aufgrund zweier Ladendiebstähle ausgerückt. Im Kaufhaus „Centrum“ war ein 62-jähriger Mann beobachtet worden, wie er gestohlene Waren bei sich versteckt hatte. Damit ihn der Wachmann nicht kontrolliert, sperrte sich der gebürtige Slowake in der Toilette ein.

Den Polizeibeamten gelang es nach einigen Anfangsschwierigkeiten, den Mann davon zu überzeugen, das Badezimmer zu verlassen. Der 62-Jährige, der bereits seit längerer Zeit in Südtirol lebt, zeigte sich tief beschämt über seine Tat und entschuldigte sich wiederholt. Gleichzeitig händigte er sämtliches Diebesgut aus und überreichte die Waren dem Inhaber des Geschäfts.

Der Mann wurde wegen Diebstahls angezeigt. Quästor Paolo Sartori hat trotzdem ein zweijähriges Aufenthaltsverbot für das Bozner Stadtgebiert über den 62-Jährigen verhängt.

Nur kurze Zeit später musste die Polizei erneut einschreiten – diesmal in Filiale der spanischen Bekleidungskette Zara in der Museumsstraße. Nachdem die Beamten Aufnahmen von Überwachungskameras überprüft hatten, konnte der mutmaßliche Täter auf dem Obstplatz aufgegriffen und auf die Quästur gebracht werden.

Der Mann wurde als O. R. identifiziert -ein 26-jähriger Marokkaner, der bereits wegen Bedrohung, erschwerten Diebstahls, Raubüberfalls, Körperverletzung und sexueller Gewalt vorbestraft ist. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks endeckten die Polizisten nicht nur Diebesgut, das aus dem Bekleidungsgeschäft stammt, sondern auch Waren, die in anderen Geschäften und in einem Supermarkt gestohlen worden waren. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt und den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben.

Auch der 26-Jährige wurde wegen erschwerten Diebstahls angezeigt. Weil der Mann bereits vorbestraft ist und über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügt, unterzeichnete Quästor Paolo Sartori ein Dekret zu seiner Abschiebung.