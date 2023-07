Ladendiebin startet Fluchtversuch mit Pfefferspray

Aufregung in Bozner Supermarkt

Bozen – Zum Iper-Poli in der Galvanistraße in Bozen mussten am Samstag die Carabinieri ausrücken.

Eine Frau in Begleitung eines Minderjährigen war dabei, Waren im Wert von mehreren Hundert Euro zu entwenden, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Als sie von den Angestellten des Supermarkts ertappt wurde, geschah etwas völlig Unerwartetes. Sie versprühte eine Substanz, die bei den Betroffenen im nahen Umfeld starke Reizungen auslöste. Die Luft wurde für einige Zeit nicht mehr atembar. Es dürfte sich wohl um Pfefferspray gehandelt haben.

Dieses Ablenk- und Fluchtmanöver wurde jedoch von den alarmierten Carabineri-Streife jäh unterbunden.