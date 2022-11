Ladendiebinnen lassen sich von Kamera nicht abschrecken

Brieftasche mit 500 Euro in Meran gestohlen

Meran – Ein Ladendiebstahl, der sich in dieser Woche in Meran ereignet hat, sorgt für Aufsehen. Der Grund dafür: Bei den mutmaßlichen Täterinnen handelt es sich um zwei jugendliche Mädchen, die bereits erst vor wenigen Wochen in einem Lebensmittelgeschäft im Zentrum zugeschlagen haben.

Dieses Mal haben sie in einer Parfümerie in der Stadtmitte die Brieftasche einer Verkäuferin mitgehen lassen. Die Aktion hat nur wenige Sekunden gedauert. Während eine der beiden die Verkäuferin im Auge behielt, schlich sich die zweite ins Hinterzimmer, wo sie die Brieftasche entdeckte.

Der Diebstahl hat am Mittwoch stattgefunden. Die Jugendlichen hatten mit einer weiteren Kundin das Geschäft betreten. Während eine der beiden Interesse an bestimmten Produkten heuchelte, um die Verkäuferin abzulenken, schritt die zweite zur Tat.

Erschreckend am Vorfall ist: Obwohl Überwachungskameras im Geschäft angebracht sind, zeigten sich die Jugendlichen davon völlig unbeeindruckt. Offenbar hatten sie keinerlei Angst vor den Konsequenzen. Auf den Aufnahmen sind die beiden gut erkennbar.

Wie der Inhaber des Geschäfts laut einem Bericht von Alto Adige online erklärt, haben die Diebinnen die Brieftasche samt aller Dokumente entwendet.

Die beiden Täterinnen sind unter den Kaufleuten in Meran bereits bekannt. Im Lebensmittelgeschäft, in dem sie vor wenigen Wochen zugeschlagen haben, erbeuteten sie 500 Euro. Die Ordnungskräfte ermitteln.