Ladendiebstahl wird ihm zum Verhängnis

Bozen – Die Staatspolizei in Bozen konnte am Samstagnachmittag einen Diebstahl im Supermarkt „Eurospar“ in der Romstraße verhindern.

Die Filialleiterin hatte auf den Überwachungsaufnahmen bemerkt, wie ein Mann verdächtig durch die Gänge schlich und Ware in seinem Rucksack versteckte. Daraufhin schlug sie Alarm. Die Exekutivbeamten trafen nur wenige Minuten später ein und konnten den Mann noch vor dem Verlassen des Geschäfts stellen und festnehmen.

Die entwendete Ware wurde dem Geschäft rückerstattet. Bei der Identifizierung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um den 41-jährigen pakistanischen Staatsbürger M. I. handelt, der bereits mehrfach vorbestraft ist. Er war unter anderem wegen Körperverletzung, illegaler Einwanderung und Sachbeschädigung polizeibekannt. Außerdem bestand ein Rückkehrverbot nach Bozen, das Quästor Paolo Sartori im Mai gegen ihn verhängt hatte.

M. I. wurde nun wegen schweren Diebstahls und Verstoßes gegen das Rückkehrverbot angezeigt. Allein für den Verstoß gegen das Rückkehrverbot droht ihm eine Haftstrafe von bis zu anderthalb Jahren.

Angesichts der Schwere des Falls und der Vorstrafen des Mannes hat Quästor Sartori bei der zuständigen Kommission für Flüchtlinge eine sofortige Aufhebung des internationalen Schutzstatus von M. I. beantragt, um seine Ausweisung aus Italien zu ermöglichen.